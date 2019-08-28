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Лукашенко заявил о неразберихе в торговых отношениях Минска и Анкары 

RT на русском + ещё 2 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу посетовал на неразбериху в торговых отношениях Минска и Анкары;
«Нам, конечно, надо совершенствовать фундамент отношений, торгово-экономические отношения. Такие страны, как Турция и Беларусь, имеющие огромный потенциал в своем развитии, могут иметь в разы больший товарооборот, нежели сейчас. У нас, можно сказать, какая-то неразбериха в этом отношении», — приводит Белта слова Лукашенко.
Он отметил, необходимость повышения товарооборота между странами.
«Согласитесь: если товарооборот большой, если мы очень зависимы друг от друга, то уже никому не удастся разорвать эти отношения», — отметил Лукашенко.
В апреле Лукашенко в ходе официального визита в Анкару заявил о начале нового этапа в отношениях с Турцией.
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В мире , Александр Лукашенко , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , Анкара , Минск
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