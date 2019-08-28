Коломойский призвал снять с России часть санкций

Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.

Он отметил, что Киеву стоит реалистичнее смотреть на ситуацию и "отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса". По мнению олигарха, Украина должна сохранить свою позицию по полуострову, но при этом отменить экономические ограничения, введенные в отношении России

Коломойский подчеркнул, что подобное предложение стало бы "выгодной переговорной позицией" для Украины.

"Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму", — заявил он.

В 2015 году Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.

Так, например, Украина запретила поставки удобрений, сельхозпродукции, цемента и фанеры. Также с 1 августа Киев ввел специальные пошлины на продукцию из России.

Москва в ответ на действия украинских властей не раз принимала аналогичные ограничительные меры: в апреле Россия запретила импорт некоторых видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, труб, бумаги и картона, одежды и обуви. С 1 июня Киеву ввели спецразрешения на поставку угля, бензина и дизтоплива, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена и других нефтепродуктов запретили полностью.