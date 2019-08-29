В Йемене 300 человек погибли при авианалете ОАЭ

В Йемене 300 человек попали под авиаудар самолетов ОАЭ

Не менее 300 человек погибли или пострадали в Йемене в результате авиаударов самолетов ОАЭ по позициям правительственных войск в южных провинциях страны –— Адене и Абьяне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Йемена.

Среди пострадавших –— военнослужащие йеменской армии и гражданские лица, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что эмиратскими истребителями в течение дня были нанесены не менее десяти авиаударов.

«Бомбежки наших сил продолжаются до сих пор», –— добавили в министерстве.

Правительственные военные потребовали ответить инициаторам бомбардировок.

В мае текущего года Йемен сообщил, что из-за авиаударов коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в стране погибли более 13 тысяч человек. В общей сложности от бомбардировок арабской коалиции пострадали 52 тысячи человек.