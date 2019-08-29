Трамп назвал космос следующей областью военных действий

Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.

"Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе — следующей области военных действий. Я считаю, что это довольно очевидно для всех", — сказал он.

По его словам, теперь космос будет рассматриваться как независимая область ведения военных действий, равно как и "землю, море, воздух и киберпространство".

Он также заявил, что целью космического командования станет обеспечение доминирования США в космосе.

"Мы знаем, что лучший способ предотвращения конфликтов — это подготовиться к победе", — сказал он и выразил уверенность, что "ни один враг на земле никогда не приблизится к мощи американских вооруженных сил".

Трамп добавил, что скоро также "будут созданы космические войска" США. В феврале Трамп подписал распоряжение о создании космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе.

В России заявили, что тем самым США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях, России придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.