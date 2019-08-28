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Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией 

ТАСС + ещё 7 47 минут назад
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews, вышедшему в эфир в среду.
"Чтобы иметь какие-то контакты [с Россией], возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы. Также [России] необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем", — сказала она.
Зурабишвили напомнила, что Грузия и Россия не имеют дипломатических отношений с 2008 года.
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В мире , Видео , Саломе Зурабишвили , Грузия , Москва , Тбилиси
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