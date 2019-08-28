На Филиппинах произошел пожар на пароме

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Очевидцы сняли на видео объятый пламенем пассажирский паром 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Вечером в минувший вторник, 27 августа, на борту грузопассажирского парома вспыхнул пожар. В момент ЧП он находился в семи с половиной километрах от филиппинского города Дапитан.
Изначально сообщалось, что на судне было 176 человек. Однако впоследствии местные СМИ обнародовали сведения о спасении более 200 человек. По некоторым данным, еще два десятка возможных жертв инцидента числятся пропавшими без вести.
В настоящее время достоверно известно о трех погибших — годовалом ребенке и двух мужчинах 60 и 65 лет от роду. Их тела уже обнаружены.
Большая часть пассажиров и членов экипажа была спасена различными плавсредствами, оказавшимися поблизости. Чуть позже к ним присоединились силы Береговой охраны.
Выгоревшее судно осталось на плаву, его изучат представители следственных органов, которым предстоит определить причины инцидента.
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В мире , Азия , Видео , Пожары , Происшествия
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