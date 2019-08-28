На Филиппинах произошел пожар на пароме

Очевидцы сняли на видео объятый пламенем пассажирский паром

Вечером в минувший вторник, 27 августа, на борту грузопассажирского парома вспыхнул пожар. В момент ЧП он находился в семи с половиной километрах от филиппинского города Дапитан.

Изначально сообщалось, что на судне было 176 человек. Однако впоследствии местные СМИ обнародовали сведения о спасении более 200 человек. По некоторым данным, еще два десятка возможных жертв инцидента числятся пропавшими без вести.

В настоящее время достоверно известно о трех погибших — годовалом ребенке и двух мужчинах 60 и 65 лет от роду. Их тела уже обнаружены.

Большая часть пассажиров и членов экипажа была спасена различными плавсредствами, оказавшимися поблизости. Чуть позже к ним присоединились силы Береговой охраны.

Выгоревшее судно осталось на плаву, его изучат представители следственных органов, которым предстоит определить причины инцидента.