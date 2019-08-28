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F-35I ударили по Ираку 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: twitter.com/BabakTaghvaee
Причиной недавнего взрыва на базе Сил народной мобилизации (СНР) близ Киркука (Ирак) стал удар истребителей пятого поколения F-35I Adir Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля, пишет в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.
Эксперт, ссылаясь на американские дипломатические источники, утверждает, что целью атаки стало ракетное вооружение, которое находится в распоряжении СНР, поддерживаемых иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Удар был нанесен в ночь на 25 августа истребителями, поднявшимися в воздух с базы Неватим ВВС Израиля.
Ранее в августе Тагвей заявил, что F-35I Adir 19 июля в ходе нанесения удара по лагерю Ашраф, расположенному северо-восточнее Багдада (Ирак), использовали позывные F-35A Lightning II ВВС США.
В июле сайт The Aviationist написал, что 19 июля ВВС Израиля нанесли при помощи одного или нескольких F-35I Adir удары по лагерю Ашраф, подлетев со стороны Ирака на расстояние около 80 километров к границе с Ираном.
В феврале F-35I Adir заподозрили в уничтожении сирийского радара JY-27 китайского производства.
В мае 2018 года Армия обороны еврейского государства заявила о первом в мире боевом применении F-35 Lightning II.
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Комментарии
В мире , Оружие , Израиль , Ирак , Мальта
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