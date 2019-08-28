Названо число желающих присоединения к РФ донбассцев

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Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Издание ссылается на опрос, проведенный берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) с февраля по март текущего года. Согласно его результатам, 54,5 процента жителей самопровозглашенных республик считают эти территории частью Украины. Из них 31 процент хотел бы автономии в составе Украины, а 23,5 процента выступают за возвращение в качестве Донецкой и Луганской областей.
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Вхождения республик в состав России хотят 18,3 процента респондентов. 27,3 процента согласны сделать это только при предоставлении ДНР и ЛНР автономного статуса.
Согласно опросу, более 95 процентов жителей подконтрольной Киеву части Донбасса считают самопровозглашенные республики украинскими, 2,3 процента хотели бы войти в состав России. Уточняется, что в этих районах опросы проводили лично, а на «подвластных пророссийским властям» — по телефону.
После присоединения Крыма к территории России в 2014 году начался вооруженный конфликт на территории Донбасса. Конфликт ведется между вооруженными силами Украины с одной стороны, и повстанцами из Донецкой и Луганской областей — с другой. Киев и США обвиняют Россию во вмешательстве и поставке оружия желающим автономности формированиям. Москва все обвинения отрицает.
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В мире , Видео , Украина
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