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Трамп обрушился с критикой на власти Пуэрто-Рико 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти острова Пуэрто-Рико, принадлежащего Соединённым Штатам.
«Пуэрто-Рико является одним из самых коррумпированных мест на земле. Их политическая система сломана, а их политики некомпетентны или коррумпированы», — написал Трамп в Twitter.
Также Трамп заявил, что он лучшее, что когда-либо случалось с Пуэрто-Рико.
Также он отметил, что федеральные власти пристально следят за тропическим штормом «Дориан», который приближается к Пуэрто-Рико и при необходимости готовы оказать острову помощь.
Накануне Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в Пуэрто-Рико.
В прошлом году после урагана на Пуэрто-Рико Трамп вступил в перепалку с властями острова.
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В мире , США , Дональд Трамп , Пуэрто-Рико
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