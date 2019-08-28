Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Испании дети массово заболели «синдромом оборотня» 

Российская Газета + ещё 7 10 минут назад
Фото: Reuters
По меньшей мере шестнадцать детей на юге Испании заболели "синдромом оборотня": на лице и теле у них стали обильно расти волосы. По оценкам специалистов, дело в зараженных таблетках, которыми малышей лечили от изжоги, сообщает газета El Pais.
К расследованию подключились полиция и представители здравоохранения. После проведения детальных исследований было установлено, что лекарства, которые давали детям, содержали в себе частицы средства от выпадения волос. В этой связи возник большой скандал, в котором оказались замешанными аптечные сети и поставщики лекарственных препаратов.
По распоряжению властей опасные таблетки были изъяты из оборота в аптеках по всей стране. После прекращения приема зараженных препаратов, волосы с лица пострадавших стали постепенно исчезать. Дети с обретенными признаками редкого заболевания находятся под наблюдением профильных специалистов.
Российская Газета: последние новости
Лукашенко: необходимо нарастить товарооборот между Беларусью и Турцией Украинские прокуроры поддержали смягчение меры пресечения Вышинского Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit
В мире , Сделай сам , Испания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на изнасилование волейболистки198
Казаки решили наказать избитого ими россиянина19
Опубликована предсмертная переписка убитой депутатом жены9
США сделали заявление об изоляции России12
Лукашенко пожаловался на отношения с Турцией2
Видео
00:36
Новое видео Пугачевой вызвало недоумение
Шоу-бизнес
00:43
Украинских журналистов избили в прямом эфире
Украина В мире
00:54
На Филиппинах произошел пожар на пароме
В мире Азия
00:48
Опубликована предсмертная переписка убитой депутатом жены
Происшествия
04:59
Пять новых островов появились в России
Наука Наука и техника
01:56
Трагедия в Новосибирске: число жертв возросло
Происшествия
00:41
Шуфутинский напомнил всем про третье сентября
Общество
00:50
Кремль отреагировал на изнасилование волейболистки
Происшествия
00:50
«Третий стоял и смотрел»: в Анапе изнасиловали волейболистку
Происшествия Криминал
01:20
Макрон заявил об ошибке Запада в отношении России
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение