Трамп ответил пользователям Twitter, вспомнившим о клопах в его отеле

Президент США Дональд Трамп ответил пользователям Twitter, благодаря которым в американском сегменте социальной сети стал популярным хэштег #TrumpBedBugs (Трамп и постельные клопы. — News.ru).

В своих постах юзеры припоминали лидеру Соединённых Штатов скандал трёхлетней давности. Тогда один из постояльцев принадлежащего Трампу отеля Trump National Doral Miami рассказал о клопах в номерах.

Лидер США поспешил ответить на обвинение. В своём аккаунте в Twitter он заверил, что на его курорте в штате Флорида нет постельных клопов. По словам Трампа, «неприятный» слух пустили демократы, услышав, что следующий саммит G7 может пройти в его отеле.

Как писал News.ru, 26 августа во французском Биаррице завершился саммит G7. Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что следующая встреча глав стран «Большой семёрки» может пройти на территории его гольф-клуба в штате Флорида.