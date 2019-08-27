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Трамп ответил пользователям Twitter, вспомнившим о клопах в его отеле 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: NSA Florida/flickr.com
Президент США Дональд Трамп ответил пользователям Twitter, благодаря которым в американском сегменте социальной сети стал популярным хэштег #TrumpBedBugs (Трамп и постельные клопы. — News.ru).
В своих постах юзеры припоминали лидеру Соединённых Штатов скандал трёхлетней давности. Тогда один из постояльцев принадлежащего Трампу отеля Trump National Doral Miami рассказал о клопах в номерах.
Лидер США поспешил ответить на обвинение. В своём аккаунте в Twitter он заверил, что на его курорте в штате Флорида нет постельных клопов. По словам Трампа, «неприятный» слух пустили демократы, услышав, что следующий саммит G7 может пройти в его отеле.
Как писал News.ru, 26 августа во французском Биаррице завершился саммит G7. Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что следующая встреча глав стран «Большой семёрки» может пройти на территории его гольф-клуба в штате Флорида.
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