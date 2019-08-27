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Болтон прибыл в Киев 

RT на русском + ещё 3 58 минут назад
Фото: Reuters
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства на Украине.
«Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве!» — говорится в сообщении в Twitter.
Как отмечается, его визит подчёркивает поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и её евроатлантического пути.
Это первая поездка Болтона на Украину после избрания Владимира Зеленского президентом страны.
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В мире , Армия , Оружие , США , Украина , Джон Болтон , Владимир Зеленский , Киев
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