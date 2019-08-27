Болтон прибыл в Киев

«Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве!» — говорится в сообщении в Twitter.

Как отмечается, его визит подчёркивает поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и её евроатлантического пути.