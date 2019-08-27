В Донбассе применили запрещенное оружие

Украинские силовики обвинили самопровозглашенные республики Донбасса в применении запрещенного минскими соглашениями оружия. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

В штабе ООС утверждают, что вооруженные силы непризнанных республик 26 августа устроили 12 обстрелов по украинским позициям. Из них семь — в районе действия оперативно-тактической группировки «Восток», еще пять — в районе группировки «Север».

Украинская сторона утверждает, что при обстреле применялись минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. При этом запрет на использование минометов калибром 82 миллиметра прописан в минских соглашениях.

С 21 июля в Донбассе было установлено бессрочное перемирие. Самопровозглашенные республики заявили о нарушениях со стороны Киева уже в первые сутки. Обстрелы фиксировались на протяжении всей первой недели действия режима прекращения огня, однако наблюдатели ОБСЕ ранее отмечали, что их интенсивность снизилась.