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Handelsblatt: санкции против «Северного потока — 2» грозят ущербом США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Axel Schmidt/Nord Stream 2
Возможные санкции против компаний, которые принимали участие в строительстве "Северного потока — 2", могут нанести серьезный ущерб для США. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.
Уточняется, что наибольший урон политика ограничений нанесет нефтяным и газовым проектам США в Мексиканском заливе.
Немецкие журналисты отметили, что американский санкционный законопроект выглядит для Германии как "дерзость".
Кроме того, по мнению газеты, компании, которые принимали участие в "Северном потоке — 2", играют ключевую роль на мировом энергетическом рынке. Также санкции Вашингтона могут побудить покупателей из Европы сократить импорт СПГ из США и увеличить поставки из других стран.
Ранее Handelsblatt сообщала, что более половины немцев хотят снятия санкций с России.
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