Мирные жители возвращаются в сирийский Хан-Шейхун

Полностью город удалось освободить в минувшую пятницу.

Полностью освободить эту стратегическую точку на карте удалось только в прошедшую пятницу. Через Хан-Шейхун проходит автомагистраль, соединяющая Идлиб, Алеппо и Дамаск , и боевики старались удержать город изо всех сил, но после решительной атаки правительственных сил, они бежали на север провинции Хама, понеся колоссальные потери.

Вместе с военными в Хан-Шейхун приехали и иностранные журналисты из Италии, Греции и Болгарии, чтобы самим убедиться, как на самом деле обстоят дела в Сирии.

«Хан-Шейхун долгое время оставался цитаделью различных террористических организаций. 2,5 тысячи боевиков были переброшены сюда из-за рубежа. Освободить этот район от террористов, откинуть их из этого района — очень важная задача», — отметил итальянский журналист Джана Миколессино.