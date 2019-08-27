Мирные жители возвращаются в сирийский Хан-Шейхун 

Полностью город удалось освободить в минувшую пятницу.
В сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб возвращаются мирные жители.
Полностью освободить эту стратегическую точку на карте удалось только в прошедшую пятницу. Через Хан-Шейхун проходит автомагистраль, соединяющая Идлиб, Алеппо и Дамаск, и боевики старались удержать город изо всех сил, но после решительной атаки правительственных сил, они бежали на север провинции Хама, понеся колоссальные потери.
Вместе с военными в Хан-Шейхун приехали и иностранные журналисты из Италии, Греции и Болгарии, чтобы самим убедиться, как на самом деле обстоят дела в Сирии.
«Хан-Шейхун долгое время оставался цитаделью различных террористических организаций. 2,5 тысячи боевиков были переброшены сюда из-за рубежа. Освободить этот район от террористов, откинуть их из этого района — очень важная задача», — отметил итальянский журналист Джана Миколессино.
Напомним, накануне глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, говоря о происходящем в зоне деэскалации Идлиб и, в частности, в районе Хан-Шейхуна и окрестностях, отметил, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ не нарушают никаких достигнутых ранее договоренностей.