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Тайский королевский дворец опубликовал фотографии официальной наложницы короля 

Мир24 30 минут назад
Фото: mir24.tv/ / Екатерина Дегтерева
Тайский королевский дворец опубликовал несколько фотографий официальной наложницы короля Таиланда Рамы X, сообщает голландская газета Algemeen Dagblad. Изображения дают редкое представление о тайской монархии, которая обычно закрыта от внешнего мира.
34-летняя бывшая медсестра военного госпиталя Синеенат Вонгваджирапакди в конце июля была официально названа королевской наложницей 67-летнего короля. В местных СМИ появились около 60 фотографий, на которых ее можно увидеть с королем, на военных учениях и даже за штурвалом самолета в спортивном бюстгальтере. Фотографии вызвали в стране много шума.
Официальная четвертая жена короля — королева Сутхида Вачиралонгкорн живет в Швейцарии. Об их браке с Рамой X официально стало известно лишь за несколько дней до коронации — 1 мая 2019 года. Король имеет семерых детей от трех предыдущих жен.
Публикация фотографий и биографии Синеенат Вонгваджирапакди особенно примечательна, учитывая закрытость тайской королевской семьи. Король Рама X редко появляется на публике, а тайские СМИ могут писать о нем лишь очень ограниченную информацию, поскольку в стране действует строгий запрет на нарушение частной жизни его величества.
Последним правителем Таиланда, у которого была официальная наложница, был Рама VI в 1921 году, когда страна еще называлась Сиамским королевством.
Ранее сообщалось, что бывший король Испании Хуан Карлос, отрекшийся в 2014 году от престола в пользу своего сына Филиппа VI, перенес плановую операцию на сердце.
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Комментарии1
В мире , Маха Вачиралонгкорн , Хуан Карлос , Таиланд
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