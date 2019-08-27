Тайский королевский дворец опубликовал фотографии официальной наложницы короля

Тайский королевский дворец опубликовал несколько фотографий официальной наложницы короля Таиланда Рамы X , сообщает голландская газета Algemeen Dagblad. Изображения дают редкое представление о тайской монархии, которая обычно закрыта от внешнего мира.

34-летняя бывшая медсестра военного госпиталя Синеенат Вонгваджирапакди в конце июля была официально названа королевской наложницей 67-летнего короля. В местных СМИ появились около 60 фотографий, на которых ее можно увидеть с королем, на военных учениях и даже за штурвалом самолета в спортивном бюстгальтере. Фотографии вызвали в стране много шума.

Официальная четвертая жена короля — королева Сутхида Вачиралонгкорн живет в Швейцарии. Об их браке с Рамой X официально стало известно лишь за несколько дней до коронации — 1 мая 2019 года. Король имеет семерых детей от трех предыдущих жен.

Публикация фотографий и биографии Синеенат Вонгваджирапакди особенно примечательна, учитывая закрытость тайской королевской семьи. Король Рама X редко появляется на публике, а тайские СМИ могут писать о нем лишь очень ограниченную информацию, поскольку в стране действует строгий запрет на нарушение частной жизни его величества.

Последним правителем Таиланда, у которого была официальная наложница, был Рама VI в 1921 году, когда страна еще называлась Сиамским королевством.