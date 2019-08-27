Испугавшийся «влияния Москвы» сенатор пожаловался на отказ в российской визе

Сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Москва отказала ему во въездной визе. Об этом он сообщил на своем сайте.

По его словам, он планировал посетить Россию в составе делегации конгресса США . Политик хотел пообщаться с официальными российскими чиновниками, работающими в России американскими бизнесменами, представителями общественных организаций.

В 2018 году Джонсон уже посещал Россию. После поездки он рассказал, что разочаровался в санкциях. Он указал, что президенту США Дональду Трампу и американским законодателям следует пересмотреть введенные ограничительные меры и обратить внимание на российских олигархов.

Позднее он предложил выделить 1 миллиард долларов на защиту Европы от российского влияния на энергетику. «Мы справедливо инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать о столь же опасных последствиях энергетического удушения Европы Россией», — говорилось в пояснении к законопроекту.

Также Джонсон активно выступал против строительства газопровода «Северный поток-2», а также требовал более агрессивного реагирования на инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе в ноябре 2018 года.