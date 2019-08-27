Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испугавшийся «влияния Москвы» сенатор пожаловался на отказ в российской визе 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Jacquelyn Martin / AP Photo
Сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Москва отказала ему во въездной визе. Об этом он сообщил на своем сайте.
По его словам, он планировал посетить Россию в составе делегации конгресса США. Политик хотел пообщаться с официальными российскими чиновниками, работающими в России американскими бизнесменами, представителями общественных организаций.
В 2018 году Джонсон уже посещал Россию. После поездки он рассказал, что разочаровался в санкциях. Он указал, что президенту США Дональду Трампу и американским законодателям следует пересмотреть введенные ограничительные меры и обратить внимание на российских олигархов.
Позднее он предложил выделить 1 миллиард долларов на защиту Европы от российского влияния на энергетику. «Мы справедливо инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать о столь же опасных последствиях энергетического удушения Европы Россией», — говорилось в пояснении к законопроекту.
Также Джонсон активно выступал против строительства газопровода «Северный поток-2», а также требовал более агрессивного реагирования на инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Последние новости
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском Назван возможный статус России в G7 Умер еще один творец победы Ельцина на выборах 1996 года
Комментарии1
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Политика , Санкции , Керченский пролив , Законопроекты , Рон Джонсон , Дональд Трамп , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вавилонская башня» в Биаррице: итоги саммита G75
Раскрыт секрет «вечной молодости» Путина88
Раскрыты масштабы «кадровой ямы» в России21
Еще одна страна захотела дружбы с РФ49
Массовое увольнение хирургов заинтересовало прокуроров1
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
01:31
Россия расколола G7
В мире Африка
04:32
Меркель обратилась к Путину и Зеленскому
В мире Статьи
00:53
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Армия Войска
00:53
Выброс был: что происходит в Северодвинске
Общество Армия
01:47
«Путин гордый человек, зачем ему просить?»
Политика В мире
04:32
Анонсирована встреча Путина и Зеленского
Политика В мире
00:37
На Крымском мосту заметили военную технику
Армия Войска
02:44
«Его состояние резко ухудшилось»
Общество
01:02
Трампу готовят «засаду»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение