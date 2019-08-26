Молдавия высказалась о заинтересованности в дружбе с Россией

Молдавия заинтересована в нормализации отношений с Россией , заявил министр иностранных дел республики Николай Попеску. Заявление прозвучало в преддверии поездки главы молдавского МИДа Москву , которая намечена на 12 сентября.

Попеску сообщил, что за последние годы в молдавско-российских отношениях «накопилось очень много негатива». И молдавская сторона, по его словам, заинтересована в том, чтобы нормализовать отношения с РФ для того, чтобы «снова выйти на ровный уровень» экономических и политических отношений.

Об этом глава молдавской дипломатии заявил ТАСС. Он в качестве специального гостя принимал участие во встрече в Бухаресте глав румынских дипломатических консульств и государств. Эту встречу ежегодно организует МИД Молдавии для подведения итогов работы за минувший год и выстраивания перспектив на будущее.

Молдавия намерена разблокировать торговые отношения с Россией. Попеску пояснил, что пять лет назад его республика заключила соглашение об ассоциации с ЕС и тогда Россия приостановила действие свободной торговли в молдавско-российских отношениях.

"Но мы видим, что существуют другие страны, у которых есть зона свободной торговли одновременно и с Россией, и с ЕС, например — Сербия или Израиль, и Россия не усложняет с ними торговые обмены", — уточнил глава молдавского МИДа.

И если у России есть вопросы по конкретным товарным позициям, заметил глава молдавской дипломатии, то Молдавия готова обсудить и снять их.

"Мы хотим разблокировать торговые отношения с Россией и считаем, что наша зона свободной торговли с Евросоюзом не является проблемой для наших двусторонних коммерческих отношений с Россией", — добавил молдавский министр.

Он отметил, что кишинёвское правительство против федерализации Молдавии — есть «наболевшая проблема Приднестровского региона и присутствия в Молдавии российских войск».

Правительство будет настаивать на том, что на территории Республики Молдова не могут находиться российские войска, если это противоречит молдавскому законодательству и суверенному праву республики решать, войска каких государств могут находиться на её территории, заявил министр.

По словам Попеску, молдавское правительство выступает за решение приднестровского конфликта, но «оно категорически против возвращения к принципам меморандума» Дмитрия Козака 2003 года как основы решения данной ситуации.

"Мы считаем, что эти принципы не могут обеспечить нам функциональное рабочее государство. Другой важнейший принцип решения приднестровской проблемы заключается в том, что она не может быть решена в рамках двусторонних молдавско-российских отношений, а исключительно в формате «5+2», в котором участвуют и Украина, и ЕС, и США", — сказал молдавский министр.

По его словам, Молдавия хочет дружить со всеми, но при этом укрепление Кишинёвом связей с ЕС и НАТО не может препятствовать «успешному развитию отношений с Россией».

Попеску сослался на то, что у РФ «прекрасные отношения со многими государствами».

"Молдова хочет быть государством, которое интегрируется в ЕС и одновременно поддерживает хорошие отношения с Россией — такие же, какие поддерживают с Россией многие государства — члены ЕС", — пояснил глава молдавского МИДа.

Что касается вопроса об объединении с Румынией, министр назвал его сложным, причём для обеих республик.

"Когда я оставлю должность министра иностранных дел, мы встретимся и я скажу вам, что я об этом думаю", — резюмировал министр.

В итоге Попеску назвал Молдавию страной «со сложной экономической ситуацией». И для него, добавил министр, важно сосредоточиться на «конкретных действиях», которые улучшат жизнь граждан и отодвинуть вопросы, которые разделяют молдавское общество.