Болтон сообщил о предстоящих встречах с партнерами США в Киеве

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в понедельник, что очень ждет своего визита в Киев , в рамках которого будет организован ряд встреч с партнерами США. "Я с нетерпением жду предстоящих встреч с партнерами США в Киеве", — написал он на своей странице в Twitter. Газета The Wall Street Journal 23 августа со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов сообщила, что Болтон стремится не допустить приобретение китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании "Мотор Сич" . По ее данным, сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и американского посольства на Украине прорабатывают время встречи Болтона и главы "Мотор Сич" в Киеве, где помощник президента США планирует принять участие в конференции по вопросам безопасности.