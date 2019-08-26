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Болтон сообщил о предстоящих встречах с партнерами США в Киеве 

ТАСС + ещё 4 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в понедельник, что очень ждет своего визита в Киев, в рамках которого будет организован ряд встреч с партнерами США.
"Я с нетерпением жду предстоящих встреч с партнерами США в Киеве", — написал он на своей странице в Twitter.
Газета The Wall Street Journal 23 августа со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов сообщила, что Болтон стремится не допустить приобретение китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании "Мотор Сич". По ее данным, сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и американского посольства на Украине прорабатывают время встречи Болтона и главы "Мотор Сич" в Киеве, где помощник президента США планирует принять участие в конференции по вопросам безопасности.
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В мире , США , Украина , Джон Болтон , Мотор Сич , Wall Street Journal , Киев
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