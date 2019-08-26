Помиритесь: Меркель обратилась к Путину и Зеленскому

Помиритесь с Украиной: Меркель о возвращении России в G7

Глава Белого дома Дональд Трамп повторил в понедельник на саммите G7 во французском Биарицце, что хотел бы вернуть Россию в «семерку», но признал, что другие лидеры крупнейших экономик мира не согласны с ним.

«У нас была дискуссия о России. Есть люди, которые согласны со мной на 100%, но есть люди, которые не согласны», — указал он.

Сидевшая рядом с ним канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что ее приоритетом является разрешение конфликта между Россией и Украиной и она призвала к прямому диалогу лидеров двух государств — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Я хочу, чтобы переговоры между украинским президентом и российским президентом прошли в ближайшее время … Я думаю, что мы должны попытаться продвинуться по этому вопросу вперед в ближайшие несколько месяцев», — сказала немецкий лидер, когда ее спросили о России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что желание Трампа восстановить Россию в G7 будет зависеть от консенсуса внутри группы.

«Конечно, возвращение в «семерку» только по приглашению одной из стран невозможно, потому что все решения там принимаются коллективно», — сказал представитель российского лидера в ходе телефонной конференции с журналистами.

Песков также повторил позицию Путина о том, что Россия не против присоединения к «семерке», но считает, что форматы, включающие такие страны, как Китай и Индия, являются более конструктивными.

Кроме того, на «полях» саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу лидеров «нормандской четверки». По его словам, это было запротоколировано в тексте итогового заявления «семерки».

«Мы собираем в сентябре встречу в «нормандском» формате на уровне глав государств и правительств», — заявил французский лидер.

Он также добавил, что обсудил соответствующие планы с Путины и Зеленским.

Накануне Меркель заявила, что возвращение России в G7 возможно, только если будут выполнены Минские соглашения.

«Мы обсуждали тему России и Украины, были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации «Минска» для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7», — пояснила государственный деятель, добавив, что другие участники саммита в Биаррице согласились с этой позицией.

При этом известно, что лидеры страны подробно обсуждали взаимоотношения с Россией, но так и не пришли к общему решению касательно возвращения к формату G8. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в институтах ЕС.

«Я могу подтвердить, что этот эта тема подробно обсуждалась за ужином в субботу, однако пока нет согласия по возможному возвращению России в состав организации», — отметил он.

Между тем собеседник добавил, что Группа заинтересована в возвращении РФ из-за обостряющейся политической конкуренции с G20. По словам дипломата, «семерка» испытывает проблемы из-за того, что ее суммарный объем ВВП за последние 30 лет снизился с 50% до 30% от общемирового.

Кроме того, как пояснил источник, возможной причиной приглашения РФ в группу может стать то, что «семерка» в последнее время демонстрирует разногласия между странами.

Двумя днями ранее в Кремле напомнили об осторожном оптимизме по поводу отношений РФ и Украины после начала диалога между Путиным и Зеленским. Об этом заявил на брифинге Песков.

Отвечая на вопрос об улучшении отношений между Москвой и Киевом, Песков констатировал старт диалога между двумя президентами, передает ФАН.

«По-прежнему к этому нечего добавить. Могу лишь напомнить слова Путина об осторожном оптимизме по поводу отношений России и Украины», — заявил пресс-секретарь главы российского государства.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда инициативно не поднимала вопрос о своем возвращении в G7, и никогда ни о чем никого не просила, передает НСН.

Россия покинула G7, когда лидеры стран, составлявших «семерку», отказались приезжать на саммит в Сочи в 2014 году из-за присоединения Крыма к России. Несмотря на то, что полуостров стал частью страны путем референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, Запад отказывается признавать его частью РФ.