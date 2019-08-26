Премьер Канады объяснил невозможность возвращения России в G8

«G7 — это собрание стран-единомышленников, позитивно влияющих на мировую экономику. Действия России на Украине и в других местах дают ясно понять, что она не может быть партнером этой группы стран-единомышленников», — передает его слова ТАСС.

После начала дискуссии о возможном возвращении России в G8 Канада уже высказывалась против этого.