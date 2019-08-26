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Премьер Канады объяснил невозможность возвращения России в G8 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия не может стать полноправным партнером «Большой семерки» из-за действий на Украине и в других частях мира, заявил премьер Канады Джастин Трюдо.
«G7 — это собрание стран-единомышленников, позитивно влияющих на мировую экономику. Действия России на Украине и в других местах дают ясно понять, что она не может быть партнером этой группы стран-единомышленников», — передает его слова ТАСС.
После начала дискуссии о возможном возвращении России в G8 Канада уже высказывалась против этого.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники G7 не смогли прийти к единому мнению по вопросу приглашения России. СМИ также сообщило, что это предложение поссорило президента США Дональда Трампа с остальными членами «семерки».
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В мире , Политика , Джастин Трюдо , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , ИТАР-ТАСС , Канада
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