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Пока вы не уснули: Путин обеспокоился доходами россиян 

Рамблер 21 минуту назад

Путин обеспокоился доходами россиян

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность медленным ростом реальных доходов россиян. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Китай обратился к США после заявления Путина

США должны перестать мыслить так, будто холодная война не закончилась. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.

Украинский Ан-124 станет «российским»

Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.

Россия назвала последствия новых санкций США

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал второй пакет санкций США из-за отравления Скрипалей бесполезными мерами, которые на Россию не повлияют. Об этом сообщает РИА Новости.

Стыковке «Союз МС-14» помешал просроченный «Курс»

NASA / Globallookpress.com
Неудачную стыковку космического корабля «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту к Международной космической станции (МКС) можно объяснить неполадками системы взаимных измерений «Курс», которая давно отработала свой гарантийный срок в три года, пишут «Известия».

Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Донецком

Флаг Украины однажды вновь будет поднят над Донецком, заявил в своем фейсбуке Петр Порошенко.

Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение к формату G8 не является самоцелью для российских властей.

Командир "Тихий" погиб в Донбассе

страница Юрия Бутусова на Facebook
Командир взвода батальона «Айдар» с позывным Тихий погиб в Донбассе, сообщил в своем фейсбуке журналист Юрий Бутусов.

Машину смяло: как погиб Хомский

Раскрыты детали аварии, в которой погиб 42-летний режиссер Игорь Хомский. Мужчина в два раза превысил допустимую скорость.

ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов.
Комментарии
В мире , Видео , Анатолий Аксаков , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Денис Мантуров , Владимир Путин , Игорь Хомский , Юрий Бутусов , Минпромторг , Госдума , NASA , газета "Известия" , РИА Новости , Интерфакс , Reuters , Китай , США
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