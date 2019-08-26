Пока вы не уснули: Путин обеспокоился доходами россиян 

Путин обеспокоился доходами россиян
Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность медленным ростом реальных доходов россиян. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Китай обратился к США после заявления Путина
США должны перестать мыслить так, будто холодная война не закончилась. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.
Украинский Ан-124 станет «российским»
Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Россия назвала последствия новых санкций США
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал второй пакет санкций США из-за отравления Скрипалей бесполезными мерами, которые на Россию не повлияют. Об этом сообщает РИА Новости.
Стыковке «Союз МС-14» помешал просроченный «Курс»
Неудачную стыковку космического корабля «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту к Международной космической станции (МКС) можно объяснить неполадками системы взаимных измерений «Курс», которая давно отработала свой гарантийный срок в три года, пишут «Известия».
Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Донецком
Флаг Украины однажды вновь будет поднят над Донецком, заявил в своем фейсбуке Петр Порошенко.
Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение к формату G8 не является самоцелью для российских властей.
Командир "Тихий" погиб в Донбассе
Командир взвода батальона «Айдар» с позывным Тихий погиб в Донбассе, сообщил в своем фейсбуке журналист Юрий Бутусов.
Машину смяло: как погиб Хомский
Раскрыты детали аварии, в которой погиб 42-летний режиссер Игорь Хомский. Мужчина в два раза превысил допустимую скорость.
ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов.