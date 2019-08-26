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Болсонару продолжил критиковать «колониальную политику» Макрона 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Бразилии Жаир Болсонару продолжил критиковать своего французского коллегу Эммануэля Макрона, вновь сравнив его предложения по борьбе с пожарами в Амазонии с колониальной политикой.
В воскресенье Макрон заявил, что у лидеров стран G7 есть согласие оказать помощь странам Амазонии в связи с лесными пожарами. На следующий день стало известно, что "большая семерка" выделяет на тушение лесных пожаров в Амазонии 20 миллионов евро.
"Мы не можем принять, что президент Макрон ведет бессмысленные и необоснованные атаки против Амазонии, маскируя свои намерения под идеей некоего "альянса" стран G7, чтобы "спасти" Амазонию, как будто мы являемся колонией или ничейной землей", — написал Болсонару в Twitter.
По словам Болсонару, главы других государств выражают солидарность с Бразилией, поскольку уважение к суверенитету — это минимум того, что можно ожидать в цивилизованном мире.
Перед открытием саммита G7 в Биаррице Макрон назвал пожары в Амазонии серьезным международным кризисом и обвинил президента Бразилии Жаира Болсонару в невыполнении обязательств по климату. В ответ глава бразильского государства обвинил Макрона в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Тем не менее после критики со стороны международного сообщества власти Бразилии направили в леса на борьбу с огнем армейские подразделения.
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Комментарии
В мире , Эммануэль Макрон , Бразилия
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