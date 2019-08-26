Немецкие СМИ нашли для России новое «дело Скрипалей»

В Берлине убит грузинский боевик, которого местные СМИ аттестуют как экс-сотрудника антитеррористического отдела МВД Грузии , уехавшего на Украину , чтобы «продолжать бороться против влияния Москвы ». Журналисты говорят о «ликвидации по поручению зарубежной спецслужбы», но ищут концы этой удивительной истории совсем не там, где следует.

В минувшую пятницу в одном из центральных районов Берлина Моабит выстрелом в голову был убит гражданин Грузии. По горячим следам полицейские задержали гражданина России , на квартире которого нашли большую сумму наличных денег. В это же самое время их коллеги в водолазных костюмах обыскивали реку Шпрее в поисках орудия убийства.

Немецкие газеты, испытывающие по уикендам нехватку горячего материала, запестрели однообразными заголовками типа «в центре Берлина русский убил грузина». На общем фоне это почти сенсация, назревал скандал, хотя правдиво в этих заголовках только слово «Берлин».

Высоко-высоко в горах была дыра

Убитым оказался Зелимхан Хангошвили, уроженец села Дуиси Панкисского ущелья Грузии, кистинец по национальности. Бывший боевик, он принимал участие в чеченской войне на стороне сепаратистов и входил в состав отряда братьев Махаури, составленном целиком из кистинцев. Некоторое время считался руководителем «Джамаата Панкиси», присягнувшего Аль-Каеде , и одним из представителей Доку Умарова в Грузии. Кроме того, обвинялся в нападении на Ингушетию летом 2004 года.

Хангошвили шел в берлинскую мечеть на пятничную молитву, когда его догнал человек на велосипеде и выстрелил в затылок. Убийцу берлинская полиция задержала по горячим следам — там везде камеры натыканы и на что он вообще рассчитывал, непонятно.

Сперва немецкие полицейские сообщили, что задержанный по происхождению чеченец, но позже удалили это сообщение из соображений политической корректности. Так он и превратился в заголовках в абстрактного «русского». Но у русских не в обычае безнадежные «эксы», сильно напоминающие акцию кровной мести, когда убийцу не слишком заботит его дальнейшая судьба. Главное — выполнить долг чести.

Зелим (не будем называть его «ханом»; много чести) Хангошвили — типичный представитель кистинцев образца 1990-х годов. Еще в советском Тбилиси существовал криминально-уличный термин «дуисели» (то есть выходец из села Дуиси), что означало крайнюю степень отмороженности («имокмедет рогорц дуисели», ведешь себя как дуисец). С кистинцами предпочитали не связываться из-за дефицита общепринятых представлений о морали (даже уголовной) в их среде.

Этнически эта группа более близка к ингушам, нежели к чеченцам. Конкретно Хангоевы (Хангошвили) принадлежат к ингушскому тейпу Фяппий, но говорят на диалекте чеченского языка. Некоторые кистинские тейпы чеченского происхождения (Дишний, Терлой, Хилдехарой) имеют родственников в Чечне , но за почти двести лет проживания (переселяться за Большой Кавказский хребет вайнахи начали где-то с 1840-х годов) в изолированном Панкисском ущелье кистинцы превратились по сути в отдельный народ.

Панкиси — это высоко, мрачно и бесперспективно. Работы (как и образования) там не было и нет, отсюда такая популярность разбоя как стиля жизни (например, в советское время «дуисели» контролировали значительную часть наркотического рынка Грузии). Единственным светлым моментом в жизни селения были съемки нескольких эпизодов фильма «Мимино», о чем там помнят до сих пор.

С началом войны в Чечне кистинцы «пришли на помощь братьям-вайнахам». Отряд братьев Махаури зверствовал исключительно, выделяясь даже на общем фоне. Именно Махаури вместе с Бараевым захватили в заложники в середине 1990-х годов английских инженеров, работавших в Чечне, а когда переговоры о выкупе затянулись, положили головы англичан вдоль дороги у Урус-Мартана

В какой-то момент Панкисское ущелье превратилось в рассадник терроризма и бандитизма. В Дуиси и окрестностях чеченские боевики отдыхали, набирались сил, тренировались. На въезде в ущелье установили блокпост, через который грузинская полиция проехать не могла, да и не сильно стремилась. Периодически возникали конфликты со стрельбой, несколько попыток грузинского спецназа зайти в Панкиси были отбиты. Ущелье стало государством в государстве со специфическими законами, образом жизни и взглядами на окружающий мир.

Однажды два российских штурмовика вынуждены были отбомбиться по окраинам Дуиси, то есть по заранее разведанным целям типа сарайчиков, где складировалось оружие и собирались бомбы. В Тбилиси это вызвало приступ бессильной ярости, хотя Грузия легко отделалась: в 2003 году в Москве всерьез рассматривалась идея высадить в Дуиси воздушный десант и решить проблему раз и навсегда.

Проявляла в этот период интерес к положению в Панкисском ущелье и Южная Осетия. В Цхинвал прибыла довольно крупная по местным меркам группа беженцев из Панкиси, которых надо было где-то селить и чем-то кормить. Во Владикавказе для этих целей пытались создать специальную организацию для помощи беженцам из Панкиси, но проблема рассосалась сама.

Ходили упорные слухи, что кистинские лидеры активно сотрудничают с МВД и службой безопасности и разведки Грузии, за что им позволяется вести криминальный образ жизни и жить по собственным понятиям.

Тайна Лопотского ущелья

Зелим Хангошвили первую чеченскую кампанию не захватил в силу возраста, но участвовал во второй, кроме того, считался в Панкиси авторитетом наравне с семейством Маргошвили, главу которого подорвали в начале нулевых годов гранатой на растяжке в туалете типа сортир в родном Дуиси. «Замочили» практически.

Авторитет покинул Грузию в 2015 году после очередного покушения. В Тбилиси, где он жил, к его машине подошел неизвестный и разрядил целую обойму из «Стечкина», то есть это покушение было похоже по стилю на нынешнее, берлинское. Хангошвили тогда спасло только то, что он жил невдалеке от больницы, его успели вовремя туда довести и прооперировать.

Ранее ходили слухи, что его пытались отравить. После этого Хангошвили уехал на Украину, но и там не почувствовал себя в безопасности (почему — ниже), так что решил перебраться в Берлин с его крупной чеченской диаспорой.

Ключом к пониманию всей этой истории являются события в Кахетии, конкретно — в Лопотском ущелье в августе 2012 года.

Согласно официальной грузинской версии, тогда из Дагестана на грузинскую территорию перешла некая хорошо вооруженная группа чеченских боевиков (примерно человек 20), тут же начав грабить и захватывать заложников. Группа была блокирована грузинским спецназом в районе села Лапанкури и после трех дней боев была перебита.

На место событий прибыл лично Михаил Саакашвили лично, который употребил давно забытое слово «лекианоба» (так назывались в XVIII-XIX веках регулярные набеги дагестанцев, преимущественно лезгин-«леки» на Кахетию, однажды они даже похитили весь царствующий дом со всеми принцессами Багратиони). Это был для него последний предвыборный период и Саакашвили остро нуждался в победоносной военной операции.

В качестве переговорщиков для освобождении заложников грузинскими спецслужбами были привлечены этнические кистинцы Ахмет Чатаев (он же «Ахмет Однорукий»: руку ему отстрелили в Чечне), Тимур Махаури, более известный по кличке «Зона» (он же Али Дабуев, он же Руслан Папаскири) и тот самый Зелим Хангошвили.

В уничтоженном отряде были в основном чеченцы, некоторые из которых ранее проживали в Западной Европе как политические беженцы, несколько кистинцев и один ингуш. Около шести человек просто пропали, их нет среди опознанных трупов, вполне возможно, они каким-то образом спаслись. Позднее число теоретически спасшихся выросло до десяти, что важно.

Дальнейшая судьба переговорщиков примечательна.

Однорукий Ахмед обвинялся в организации теракта в аэропорту в Стамбуле в 2016 году. После чего вернулся в Тбилиси, где был убит в ходе спецоперации грузинской полиции 2 ноября 2017 года. По другим данным, блокированный в своей квартире Чатаев подорвал себя гранатой.

Тимур Махаури 8 сентября 2017 года был взорван в своем «мерседесе» с немецкими номерами в центре Киева. В машине с ним находилась украинская модель, «лицо дома Dior» Наталья Кошель (Целовальникова), которой оторвало ногу и сильно обожгло лицо. Махаури не просто жил в Киеве с моделью, а активно воевал на Донбассе в составе добровольческого батальона, составленного из беглых чеченцев.

И вот теперь рок догнал Хангошвили, который уехал из Киева в Берлин именно после смерти Махаури.

Так что же произошло в Лопотском ущелье на самом деле?

Никогда не доверяйте Саакашвили

Есть данные, что в начале 2012 года грузинская разведка и представители тогдашнего главы МВД Бача Ахалая (один из наиболее приближенных к Саакашвили людей) стали выходить на проживавших в Западной Европе беглых чеченских полевых командиров с интересными предложениями.

На племянника Джохара Дудаева Руслана Идигова якобы вышли Однорукий Ахмед и Тимур Махаури, использовавший тогда паспорт на имя цалкинского грека Руслана Папаскири. Они сообщили, что грузинское правительство готово на базах своего Антитеррористического центра и на военных базах в пригородах Тбилиси подготовить, натренировать и вооружить крупный (более ста человек) отряд из чеченцев, снабдить всем необходимым и предоставить им коридор в Дагестан. По ряду данных, в переговорах также участвовал также Дукваха Душуев — бывший телохранитель живущего в Лондоне и возглавляющего так называемое «Движение независимости Чечни» Ахмеда Закаева . А с грузинской стороны за операцию отвечали лично Ахалая, его заместитель Гия Лорткипанидзе и помощник Саакашвили Петре Цискаришвили

В итоге им удалось завербовать 120 чеченцев, ингушей и кистинцев, живших в Западной Европе. Их перевезли в Грузию, снабдили водительскими правами и другими документами, сняли им квартиры. Пару месяцев прибывшие восстанавливали форму на военной базе в Вазиани, после чего на пикапах вывезли в Лопотское ущелье, где уже находились переброшенные на вертолетах сотрудники грузинского спецназа и пограничники.

В ущелье чеченский отряд окружили и предложили демонстративно сдать оружие.

Это была чистой воды «постанова», как выражались в 1990-х годах, которая была нужна Саакашвили в предвыборных и пропагандистских целях. Победоносная спецоперация против «исходящей из России угрозы».

«Борцы за независимость Чечни» сдаваться отказались, потребовали выполнения договора (то есть предоставления им коридора в Дагестан) и стали брать в заложники местных жителей. За три дня боев погибли три грузинских спецназовца, еще пять получили ранения. Потери чеченцев до сих пор не явны, и это важно.

К переговорам привлекли Махаури и Хангошвили. При этом все стороны отлично знали, что оба кистинца вхожи в грузинский Антитеррористический центр и почти наверняка состоят со спецслужбами в сложных и запутанных взаимоотношениях.

Посредничество провалилось, и с тех пор семейства Махаури и Хангошвили превратились в кровников для чеченцев и кистинцев, кто погиб или все-таки выжил в селе Лапанкури. Под раздачу попал и главный «нарушивший клятву» — глава МВД Ахалая. После проигрыша команды Саакашвили на выборах, он жил в Австрии, но после угроз предпочел вернуться в Грузию, где чувствовал себя в большей безопасности. Австрия здесь — очень важная деталь.

Есть версия, что то ли девять, то ли десять выживших в Лопотском ущелье чеченцев имели статус беженцев как раз в Австрии. И что они были от греха подальше переправлены тем же МВД Грузии в Турцию через КПП Вале, а не более используемое Сарпи, чтобы не привлекать внимание. Оттуда они вернулись в Австрию, полные решимости отомстить всем — от Саакашвили и Ахалая до Махаури и Хангошвили.

Берлинская полиция про все это знать не обязана просто в силу происхождения. Она и Лопосткое ущелье на карте на найдет. То же относится и к немецким СМИ с их креативными заголовками про «русского, убившего в Берлине грузина». Вряд ли они имеют и какое-то представление о кровной мести, которая длится восемь поколений.