Обаму обвинили в присоединении Крыма к России

«Обаму перехитрили. Он мог остановить присоединение Крыма с помощью чего угодно», — сказал глава США на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки».

Ранее Дональд Трамп заявил, что его предшественник хотел исключить Россию из «Большой восьмерки», потому что российский лидер Владимир Путин его «переиграл».

«Я полагаю, президент Обама считал, что нехорошо, когда Россия входит в G8», — сказал глава США.

В 2017 году Трамп уже обвинял Обаму в усилении России.

«На протяжении восьми лет Россия утюжила Обаму, становилась все сильнее и сильнее, и в итоге отхватила Крым и нарастила число ракет. Слабак!» — заявил политик.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного среди местного населения референдума. Большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев не признает Крым российским, обвиняя РФ в незаконном захвате территории. Москва отвергает все обвинения.