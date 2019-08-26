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Обаму обвинили в присоединении Крыма к России 

Lenta.ru + ещё 7 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
У бывшего президента США Барака Обамы была возможность предотвратить присоединение Крыма к России, однако он с этим не справился, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«Обаму перехитрили. Он мог остановить присоединение Крыма с помощью чего угодно», — сказал глава США на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки».
Ранее Дональд Трамп заявил, что его предшественник хотел исключить Россию из «Большой восьмерки», потому что российский лидер Владимир Путин его «переиграл».
«Я полагаю, президент Обама считал, что нехорошо, когда Россия входит в G8», — сказал глава США.
В 2017 году Трамп уже обвинял Обаму в усилении России.
«На протяжении восьми лет Россия утюжила Обаму, становилась все сильнее и сильнее, и в итоге отхватила Крым и нарастила число ракет. Слабак!» — заявил политик.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного среди местного населения референдума. Большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев не признает Крым российским, обвиняя РФ в незаконном захвате территории. Москва отвергает все обвинения.
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Комментарии
В мире , США , Григорий Березкин , Барак Обама , Дональд Трамп , Владимир Путин , Республика Крым
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