Россия расколола G7

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Участники G7 не смогли прийти к консенсусу в вопросе приглашения России 

РИА Новости + ещё 4 44 минуты назад
Лидеры стран-участниц "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита.
"По поводу России и ситуации на Украине у нас была долгая дискуссия… Она не позволила добиться консенсуса по вопросу приглашения России за наш стол", — заявил Макрон.
Он отметил, что "для приглашения нового члена необходимо единогласное решение".
"Приглашение за стол переговоров — это решение, приглашающее страны. Но переход от формата G7 к формату G8 должен быть поддержан единогласно", — сказал он.
Макрон добавил, что одним из препятствий к возвращению России является "то, что кризис на Украине еще не разрешен".
Французский лидер отметил, что он и его коллеги едины во мнении, что необходимо вести диалог с Россией.
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В мире , Африка , Видео , Политика , Эммануэль Макрон , Франция
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