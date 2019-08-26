Россия расколола G7

Участники G7 не смогли прийти к консенсусу в вопросе приглашения России

Лидеры стран-участниц "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита.

"По поводу России и ситуации на Украине у нас была долгая дискуссия… Она не позволила добиться консенсуса по вопросу приглашения России за наш стол", — заявил Макрон.

Он отметил, что "для приглашения нового члена необходимо единогласное решение".

"Приглашение за стол переговоров — это решение, приглашающее страны. Но переход от формата G7 к формату G8 должен быть поддержан единогласно", — сказал он.

Макрон добавил, что одним из препятствий к возвращению России является "то, что кризис на Украине еще не разрешен".

Французский лидер отметил, что он и его коллеги едины во мнении, что необходимо вести диалог с Россией.