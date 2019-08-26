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В Любляну доставят частицу Вечного огня из Москвы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну состоится в ближайшую субботу, мероприятие приурочено к 80-летию со дня начала Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Российского исторического общества.
В РИО назвали предстоящее событие "беспрецедентным по своей значимости".
"Это будет первый Вечный огонь, зажжённый за последние десятилетия в столице страны — члена ЕС и НАТО", — подчеркивается в сообщении.
При участии ветеранов Великой Отечественной войны, Почетного караула и военного оркестра огонь зажгут в лампаде для последующей транспортировки на территорию Словении спецбортом Министерства обороны Российской Федерации. На церемонии пройдет минута молчания и состоится возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата.
В мероприятии примет участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, а также представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел РФ.
На следующий день, 1 сентября, огонь будет доставлен в Любляну. Там при участии российской делегации его зажгут у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн", который был открыт президентом России Владимиром Путиным 30 июля 2016 года. Церемония станет важным символом общей исторической памяти и послужит напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны.
Во время Первой мировой на территории Словении было около 40 тысяч пленных российских солдат. Во Вторую мировую в городе Марибор действовал концлагерь для советских военнопленных, в 1941-1942 годах погибло больше 5 тысяч красноармейцев.
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В мире , Общество , Сергей Нарышкин , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД , ЕС , НАТО , Любляна , Москва , Словения
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