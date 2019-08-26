Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены

Ранее глава Бразилии прокомментировал пост одного из пользователей в соцсети с двумя фотографиями. На одной изображен Болсонару с 37-летней женой Мишель в день инаугурации, на другой — Макрон с 66-летней супругой Брижит.

"Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсонару", — подписал пост пользователь.

"Не унижай человека. Лол", — написал под снимком глава Бразилии.

Комментируя эту ситуацию, французский лидер заявил, что Болсанару должно быть стыдно за свои высказывания.