Донбасс забросали агитационными листовками на русском языке

На территории самопровозглашенных республик Донбасса сбросили с беспилотника агитационные листовки. Соответствующее видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Ежик Донецкий».

На кадрах видно, как с беспилотника на город сбрасывают свертки. Затем в ролике показывают, как выглядят листовки: на них изображены гипермаркеты, работающие заводы и митинги. Картинки сопровождаются подписями на русском языке «Время строить и восстанавливать», «Время возвращать мир на Донбасс», «Может хватит играть в "независимую народную республику?"»

«Как хорошо, что хоть кто-то догадался поздравить людей в оккупации», — говорится в подписи (Киев считает неподконтрольные области Донбасса территориями, оккупированными Россией — прим. «Ленты.ру»). Очевидно, автор поста имеет в виду поздравление с Днем независимости Украины, который отмечался 24 августа.

Над каким именно городом летал беспилотник, не сообщается.