Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Партия Зеленского разделит абсолютную власть 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Партия президента Украины «Слуга народа», получившая по итогам выборов в Верховную Раду большинство мест, намерена все же создать коалицию в парламенте с другими политическими силами. Об этом рассказал депутат от партии бывшего главы государства «Европейская солидарность» Артур Герасимов, передает «РБК-Украина».
«Мы видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений [между] "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной". Сегодня мы увидели это в принятых предыдущих решениях», — заявил он по итогам заседания подготовительной группы.
Прошедшее заседание было посвящено распределению должностей между фракциями. Голосование состоится во вторник, 27 августа.
Ранее лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявлял, что коалиционное соглашение будет подписано на первом заседании Рады, которое состоится 29 августа.
Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Политическая сила президента Владимира Зеленского получила 254 из 450 мандатов, что позволяет ей сформировать однопартийное большинство в парламенте впервые в истории независимой Украины. Помимо партии власти, в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».
Сразу после выборов Зеленский объявил, что «Слуга народа» готова обсуждать сотрудничество с «Голосом». Вакарчук, комментируя это заявление, сказал, что его политическая сила готова к ответственности и должностям, но решение о сотрудничестве будет приниматься по итогам официальных итогов выборов.
Последние новости
ГЛОНАСС перестал быть глобальным Путин обеспокоился низкими доходами россиян К Москве подобрались заморозки
Комментарии
В мире , Украина , Виктор Медведчук , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Артур Герасимов , Святослав Вакарчук , Верховная Рада , РБК-Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8261
Телеведущий оскорбил проголосовавших за Зеленского украинцев4
Кремль пообещал ответ на ракетные испытания США64
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США9
Макрон заступился за оскорбленную супругу1
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
02:44
«Его состояние резко ухудшилось»
Общество
01:02
Трампу готовят «засаду»
Европа В мире
00:32
Донбасс забросали агитационными листовками на русском языке
В мире
04:32
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью
Общество
01:31
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России
Политика В мире
02:59
В театре высказались о госпитализации Меньшикова
Общество
11:31
Показан запредельный пилотаж Су-57
Армия Войска
01:44
«Мы не ждём опаздывающих»: ответ «Победы» пассажирке
Общество
02:46
В России предложили вернуть смертную казнь
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение