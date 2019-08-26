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Axios рассказал об идее Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп многократно предлагал министерству внутренней безопасности страны использовать ядерные бомбы для того, чтобы остановливать надвигающиеся на страну ураганы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, которые слышали замечания президента на брифингах по нацбезопасности.
По словам двух источников, Трамп на одном из мероприятий поинтересовался, почему бы не бомбить ураганы.
"Когда они начинают формироваться у берега Африки и потом двигаются через Атлантику, мы бросаем ядерную бомбу в центр урагана, и это его уничтожает", — заявил Трамп.
В ответ докладчик пообещал разобраться с проблемой. Инициатива лидера шокировала присутствующих. Причем такое предложение Трамп высказал не один раз. В другой раз глава государства говорил о том, чтобы сбрасывать бомбы на ураганы, хотя речь не шла о ядерных бомбах.
Согласно имеющейся информации, не все сочли идею президента странной. Один из источников заметил, что стоит обсуждать разнообразные идеи, которые помогут защитить страну от стихийного бедствия. В Белом доме отказались комментировать эту информацию. Сам Трамп в посте в твиттере назвал эту идею смешной и еще одним примером "фейковой новости".
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В мире , США , Дональд Трамп
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