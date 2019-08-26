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Памятник Юрию Гагарину открыли в США 

News.ru + ещё 2 59 минут назад
Фото: facebook.com/RusEmbUSA
Памятник первому космонавту Юрию Гагарину открыли в Русском культурном саду в американском городе Кливленд (штат Огайо).
В торжественном мероприятии приняли участие мэр города Фрэнк Джексон и директор Российского культурного центра в Вашингтоне Марк Калинин. Глава центра зачитал собравшимся приветствие посла РФ в США Анатолия Антонова. Дипломат выразил признательность всем, кто внёс вклад в реализацию данного проекта, и выразил убеждённость, что установка бюста послужит укреплению российско-американской дружбы, передаёт ТАСС.
Бюст был создан скульптором Алексеем Леоновым. Русскому культурному саду он был передан главой международного благотворительного общественного фонда «Диалог культур — Единый мир» Руслану Байрамову.
Ранее News.ru писал, что памятник Гагарину был установлен в израильском городе Нетания. Монумент появился у здания местного планетария.
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В мире , Общество , США , Юрий Гагарин , Алексей Леонов , Анатолий Антонов , ИТАР-ТАСС
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