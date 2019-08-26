Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от интервью с телеканалом Channel 4 News на саммите G7. Причиной его отказа стало сравнение с президентом России Владимиром Путиным, сделанное руководителем новостного отдела британского телеканала. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на HuffPost.
Согласно источникам, глава новостного отдела Channel 4 Дороти Бирн, выступая на Эдинбургском телевизионном фестивале на прошлой неделе, заявила, что Джонсон похож на российского президента в его предпочтении «приятного заявления» допросу в телеэфире.
Бирн не стала себя сдерживать и также назвала британского премьера и лидера оппозиции страны Джереми Корбина «трусами».
Решение Джонсона отменить интервью журналисты Channel 4 решили сравнить с манерой американского лидера Дональда Трампа.