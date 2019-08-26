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Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Донецком 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко поздравил Донецк с днем города и заявил, что над ним будет поднят украинский флаг.
«Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!» — заявил Порошенко в Facebook.
В прошлом году Порошенко, еще будучи президентом Украины, обещал «скоро» поднять украинский флаг над Донецком. Такое же обещание он давал ряду других российских городов, в том числе Севастополю и Ялте.
Между тем в Донецке и Луганске подняли российский триколор. Так в городах отмечали День государственного флага России.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Донецк
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