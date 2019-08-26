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Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8 

РИА Новости + ещё 2 29 минут назад
Фото: MSC / Kuhlmann
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.
По его словам, возвращение России в клуб выглядит логичным шагом, поскольку с ее участием будет проще решать сложные мировые вопросы.
"Формат G8 был очень полезным, поскольку вместе с Россией можно было решать отчасти действительно сложные и важные вопросы. Из-за событий на Украине мы же сами исключили Российскую Федерацию. И я был не единственным, кто тогда посчитал это тактической ошибкой", — сказал Ишингер.
Тем не менее, он также подчеркнул, что возвращение России в состав G8 исключено, поскольку тогда это негативно скажется на Украине.
"Это было бы мощной пощечиной для Украины, сокрушительным поражением для наших украинских партнеров. Запад же в целом потерял бы лицо в морально-политическом плане", — добавил Ишингер.
Политик также отметил, что G7 в целом перестала играть главенствующую роль в мировой политике, поскольку между западными странами больше нет единства, и они не могут достичь значимых результатов.
Ранее Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.
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В мире , Политика , Вольфганг Ишингер , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Die Welt
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