Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.

По его словам, возвращение России в клуб выглядит логичным шагом, поскольку с ее участием будет проще решать сложные мировые вопросы.

"Формат G8 был очень полезным, поскольку вместе с Россией можно было решать отчасти действительно сложные и важные вопросы. Из-за событий на Украине мы же сами исключили Российскую Федерацию. И я был не единственным, кто тогда посчитал это тактической ошибкой", — сказал Ишингер.

Тем не менее, он также подчеркнул, что возвращение России в состав G8 исключено, поскольку тогда это негативно скажется на Украине.

"Это было бы мощной пощечиной для Украины, сокрушительным поражением для наших украинских партнеров. Запад же в целом потерял бы лицо в морально-политическом плане", — добавил Ишингер.

Политик также отметил, что G7 в целом перестала играть главенствующую роль в мировой политике, поскольку между западными странами больше нет единства, и они не могут достичь значимых результатов.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.