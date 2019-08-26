Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор в Венесуэле обвинил оппозицию во взрыве 

Газета.Ru + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Reuters
Губернатор штата Миранда в Венесуэле Эктор Родригес возложил на оппозицию ответственность за взрыв на газонаполнительной станции "Апакуана", передает ТАСС.
Он заявил, что причиной взрыва стала диверсия, и добавил, что таким образом оппозиция хотела атаковать государственную сферу коммунального хозяйства.
В свою очередь оппозиционная партия категорически отвергла обвинения и назвала их попыткой отвлечь внимание.
Ранее венесуэльский оппозиционер сообщил о создании армии для свержения президента Николаса Мадуро.
Газета.Ru: последние новости
Трамп поспорил с лидерами G7 из-за возвращения России Норвегия проведет проверку Севморпути Полиция впервые использовала водометы для разгона протестующих в Гонконге
В мире , Латинская Америка , Происшествия , Николас Мадуро , Эктор Родригес , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна захотела возвращения России в G7230
«Вешают лапшу»: Соловьев обрушился на Ельцин Центр272
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с карт6
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России374
Украинский военный командир погиб на Донбассе83
Видео
04:32
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью
Общество
01:31
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России
Политика В мире
02:59
В театре высказались о госпитализации Меньшикова
Общество
11:31
Показан запредельный пилотаж Су-57
Армия Войска
01:44
«Мы не ждём опаздывающих»: ответ «Победы» пассажирке
Общество
02:46
В России предложили вернуть смертную казнь
Общество
00:16
Российский режиссер погиб в ДТП в Москве
Происшествия Другое
01:20
Экс-президент Украины пожалел о своей ошибке
Украина В мире
02:15
Крымские татары ответили на предложение Зеленского
Политика В мире
05:38
Легендарное мифическое существо сняли на видео
Наука и техника Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение