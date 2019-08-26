Губернатор в Венесуэле обвинил оппозицию во взрыве

Губернатор штата Миранда в Венесуэле Эктор Родригес возложил на оппозицию ответственность за взрыв на газонаполнительной станции "Апакуана", передает ТАСС.

Он заявил, что причиной взрыва стала диверсия, и добавил, что таким образом оппозиция хотела атаковать государственную сферу коммунального хозяйства.

В свою очередь оппозиционная партия категорически отвергла обвинения и назвала их попыткой отвлечь внимание.