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Глава Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии 

RT на русском 57 минут назад
Фото: Reuters
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили осудила состоявшиеся в Абхазии президентские выборы, заявив, что они «нарушают» национальный суверенитет Грузии.
«Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы», — написала она в своём Twitter.
Зурабишвили подчеркнула, что Грузия выступает против данного «фиктивного процесса».
Ранее действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба сообщил, что, по предварительным данным, все кандидаты на пост главы государства имеют приблизительно равные результаты.
Голосование на президентских выборах в Абхазии завершилось 25 августа в 20:00 мск.
В ЦИК Абхазии объявили выборы состоявшимися.
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В мире , Саломе Зурабишвили , Рауль Хаджимба , Центризбирком России , Абхазия , Грузия
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