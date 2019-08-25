Глава Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии

«Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы», — написала она в своём Twitter.

Зурабишвили подчеркнула, что Грузия выступает против данного «фиктивного процесса».

Ранее действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба сообщил, что, по предварительным данным, все кандидаты на пост главы государства имеют приблизительно равные результаты.

Голосование на президентских выборах в Абхазии завершилось 25 августа в 20:00 мск.