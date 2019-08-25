На выборах в Абхазии лидируют три кандидата

Три кандидата набирают наибольшее число голосов избирателей на выборах президента Абхазии : действующий президент Рауль Хаджимба набирает более 26% голосов, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба — 25%, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния — более 24%, сообщили ТАСС в штабе Квицинии. После подсчета на более крупных участках в городах Абхазии расклад может поменяться, уточнили там.

"Идут ноздря в ноздрю — действующий президент Хаджимба, Аршба и Квициния. Небольшой отрыв пока у действующего президента, у него 26,3%, у Аршбы — 25%, у Квицинии — 24,3%", — сообщили в штабе.

Там отметили, что не подсчитаны пока "основные, городские, самые крупные участки". После подсчета на них расклад может измениться.