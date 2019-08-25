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На выборах в Абхазии лидируют три кандидата 

ТАСС 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Три кандидата набирают наибольшее число голосов избирателей на выборах президента Абхазии: действующий президент Рауль Хаджимба набирает более 26% голосов, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба — 25%, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния — более 24%, сообщили ТАСС в штабе Квицинии. После подсчета на более крупных участках в городах Абхазии расклад может поменяться, уточнили там.
"Идут ноздря в ноздрю — действующий президент Хаджимба, Аршба и Квициния. Небольшой отрыв пока у действующего президента, у него 26,3%, у Аршбы — 25%, у Квицинии — 24,3%", — сообщили в штабе.
Там отметили, что не подсчитаны пока "основные, городские, самые крупные участки". После подсчета на них расклад может измениться.
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В мире , Рауль Хаджимба , ИТАР-ТАСС , Абхазия
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