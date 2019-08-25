Того стала 15-й страной, отозвавшей признание независимости Косова

Сербии Африканское государство Того стало пятнадцатой страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косова. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер, глава МИД Ивица Дачич в эфире канала Pink.

"Того стала 15-й страной, отозвавшей признание независимости Косова", — заявил Дачич, подчеркнув, что решение об этом было принято 28 июня, в главный национальный праздник Сербии Видовдан.

Глава сербского МИДа посетил Того в рамках своего африканского турне в мае этого года. Помимо Того, он провел переговоры в Танзании, Мадагаскаре, Свазиленде, Конго, Гане и Сомали.

В последние месяцы дипломаты Сербии и непризнанной республики Косово ведут активную деятельность, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны по вопросу о признании Косова. С одной стороны, в феврале глава МИД Косова заявил, что получил признание еще одного государства — Барбадоса. С другой стороны, свое признание независимости Косова отозвали Папуа — Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото, Мадагаскар, Республика Палау и др.