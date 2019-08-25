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Того стала 15-й страной, отозвавшей признание независимости Косова 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Африканское государство Того стало пятнадцатой страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косова. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире канала Pink.
"Того стала 15-й страной, отозвавшей признание независимости Косова", — заявил Дачич, подчеркнув, что решение об этом было принято 28 июня, в главный национальный праздник Сербии Видовдан.
Глава сербского МИДа посетил Того в рамках своего африканского турне в мае этого года. Помимо Того, он провел переговоры в Танзании, Мадагаскаре, Свазиленде, Конго, Гане и Сомали.
В последние месяцы дипломаты Сербии и непризнанной республики Косово ведут активную деятельность, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны по вопросу о признании Косова. С одной стороны, в феврале глава МИД Косова заявил, что получил признание еще одного государства — Барбадоса. С другой стороны, свое признание независимости Косова отозвали Папуа — Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото, Мадагаскар, Республика Палау и др.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают менее 100 стран. Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.
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В мире , Ивица Дачич , МИД , ООН , Сербия
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