Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп рассказал, какой вопрос ему чаще всего задавали на саммите G7 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп рассказал, о чём его чаще всего спрашивали лидеры стран-участников саммита «Большой семёрки» во французском Биаррице.
«Вопрос, который мне сегодня задавали чаще всего другие мировые лидеры, считающие, что дела в США обстоят прекрасно и страна сильна как никогда… Почему американские СМИ так ненавидят Вашу страну? Почему они желают её провала?», — написал он в своём Twitter.
Ранее Трамп опроверг сообщения американских СМИ о напряжённых отношениях с лидерами «Большой семёрки».
Он также обвинял фейковые СМИ в стремлении подорвать американскую экономику и помешать его переизбранию на второй срок.
RT на русском: последние новости
Макрон и Зариф провели переговоры в Биаррице Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками Трамп заявил о прогрессе в переговорах на саммите G7
В мире , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль понадеялся на здравый смысл участников G7207
Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи9
В Кремле назвали условие для нормандского саммита100
В Чечне забросали камнями поезд из Петербурга239
В убийстве в Берлине увидели руку Москвы88
Видео
04:32
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью
Общество
01:31
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России
Политика В мире
02:59
В театре высказались о госпитализации Меньшикова
Общество
11:31
Показан запредельный пилотаж Су-57
Армия Войска
01:44
«Мы не ждём опаздывающих»: ответ «Победы» пассажирке
Общество
02:46
В России предложили вернуть смертную казнь
Общество
00:16
Российский режиссер погиб в ДТП в Москве
Происшествия Другое
01:20
Экс-президент Украины пожалел о своей ошибке
Украина В мире
02:15
Крымские татары ответили на предложение Зеленского
Политика В мире
05:38
Легендарное мифическое существо сняли на видео
Наука и техника Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение