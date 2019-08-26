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Шахтеры Украины пожаловались на пятилетнее пренебрежение со стороны Киева 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинская власть в течение пяти лет пренебрегала шахтерами, заявил руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Он отметил в Facebook, что День шахтера отмечают с 1935 года. Волынец подчеркнул, что государство обычно ценило эту профессию, но за «пять предыдущих лет» руководство страны показало иное отношение — «отрасль грабили, накапливались долги по зарплате».
Кроме того, украинская власть не переживала по поводу того, чтобы шахтеры получали награды за тяжкий труд, заявил Волынец.
День шахтера отмечался 25 августа. Волынец опубликовал ссылку на указ президента Украины Владимира Зеленского «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня шахтера».
Напомним, при президентстве Петра Порошенко шахтеры устраивали акции протеста как на западе, так и на востоке Украины.
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