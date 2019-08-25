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В ДНР заявили об обстреле ВСУ территории республики 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что ВСУ обстреляли территорию ДНР.
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«В 18:55 вооружённые формирования Украины произвели обстрел по направлению: Новгородское — Железная Балка. Выпущено три мины калибром 120 мм и четыре мины калибром 82 мм», — говорится в заявлении.
Кроме того, по данным представительства, по горловскому посёлку украинскими силовиками было произведено 10 выстрелов из вооружения БМП-1.
Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли село Коминтерново на юге региона.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.
Украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.
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В мире , Армия , Вадим Карасев
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