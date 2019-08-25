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Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Reuters
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7. Об этом сообщает прямой эфир EuroNews.
Отмечается, что после того, как группа представителей госудаств-участников саммита завершила фотосессию, к ним подошли их вторые половинки.
Между стоявшими рядом Трампом и Макроном встала жена французского лидера. По другую руку президента США встала его жена — Меланья Трамп.
Уточняется, что спустя несколько мгновений Трамп указал Брижит Макрон на свою щеку. После этого жена президента Франции поцеловала главу Белого дома в щеку.
Первая леди США сопроводила все это грустным взглядом.
Ранее сообщалось, что Макрон причинил боль жене на глазах у президента России Владимира Путина.
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Комментарии5
В мире , Меланья Трамп , Брижит Макрон , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , США , Франция
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