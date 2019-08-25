Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи

Отмечается, что после того, как группа представителей госудаств-участников саммита завершила фотосессию, к ним подошли их вторые половинки.

Les membres et invités du G7 réunis pour la traditionnelle photo de famille pic.twitter.com/rAftpEGopp— BFMTV (@BFMTV) 25 августа 2019 г.

Между стоявшими рядом Трампом и Макроном встала жена французского лидера. По другую руку президента США встала его жена — Меланья Трамп

Уточняется, что спустя несколько мгновений Трамп указал Брижит Макрон на свою щеку. После этого жена президента Франции поцеловала главу Белого дома в щеку.

Первая леди США сопроводила все это грустным взглядом.