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Трое лидеров на выборах президента Абхазии идут вровень 

РИА Новости + ещё 38 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Действующий президент Рауль Хаджимба, советник министра Олег Аршба и оппозиционер Алхас Квициния идут вровень на президентских выборах в Абхазии.
После подсчета больше 50 тысяч голосов Хаджимба набирал более 26 процентов голосов, Аршба и Квициния — более 25 и 24 процента соответственно. Данные опубликовал штаб оппозиционера, получивший информацию из ЦИК.
Позже поступили данные уже с 97% участков, они принципиально не отличаются от ранее озвученных. Хаджимба (26,6%) удерживает лидерство, Квициния (24,6%) и Аршба (24,9%) борются за выход во второй тур.
В воскресенье в республике состоялись выборы главы государства. Ранее Хаджимба в беседе с РИА Новости сообщил об отсутствии явного фаворита.
Сторонники и наблюдатели от Хаджимбы также начали собираться возле его штаба на набережной в Сухуме. Как сообщил корреспондент РИА Новости, собравшиеся обсуждают противоречивые данные, поступающие со всех концов республики.
Сам действующий президент выходит на крыльцо штаба покурить и пообщаться со сторонниками. Члены команды Хаджимбы также называют второй тур президентских выборов неизбежным.
Избранным считается президент, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Выборы считаются состоявшимися при явке более 50 процентов избирателей. Как сообщили в республиканском ЦИК, явка превысила нужную отметку. Нарушений также не зафиксировано.
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В мире , Кавказ , Рауль Хаджимба , Центризбирком России , РИА Новости , Абхазия
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