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AFP: полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие в ходе разгона демонстрантов 

ТАСС + ещё 23 16 часов назад
Фото: © EPA-EFE/ROMAN PILIPEY
Полиция Гонконга в воскресенье вечером впервые как минимум один раз была вынуждена применить огнестрельное оружие в ходе разгона групп демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города. Об этом передает агентство France Presse.
"Мой коллега только что произвел выстрел из пистолета", — сообщил журналистам представитель правоохранительных органов Гонконга. При этом о пострадавших пока не сообщается.
Ранее местное телевидение сообщило о применении спецмашин с водометами для разгона акций протеста. В зону беспорядков были выдвинуты два модифицированных грузовика Mercedes-Benz, каждый из которых оснащен 15 водяными пушками. Одна из машин выбросила мощную струю воды для расчистки баррикад, сооруженных митингующими на проезжей части.
В воскресенье часть митингующих вышла за пределы согласованного с властями маршрута митинга и начала провоцировать беспорядки: блокировать улицы, возводить баррикады, вооружаться кирпичами и бамбуковыми палками. Стражи порядка применили для разгона толпы слезоточивый газ, однако демонстранты продолжали "держать оборону" и кидать в сторону полицейских бутылки с зажигательной смесью. К этому часу основная масса протестующих стала разъезжаться по домам.
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Комментарии1
В мире , Происшествия , France-Presse , Гонконг
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