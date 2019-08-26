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Президент Ливана назвал атаки израильских беспилотников «объявлением войны» 

Газета.Ru + ещё 38 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что в стране могут расценить нападение беспилотников со стороны Израиля на Бейрут "объявлением войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Аун, Ливан уже направил жалобу в Совет безопасности ООН в ответ на агрессию израильского государства в пригороде ливанской столицы.
"Ливан оставляет за собой право на самозащиту, так как произошедшее "как объявление войны" дает нам право защищать наш суверенитет и независимость", — заявил Аун.
Кроме того, ливанский лидер считает, что действия Тель-Авива нарушают первый пункт резолюции СБ ООН 1701.
По словам президента, до сих пор Ливан не выпустил ни одной пули с целью самообороны в сторону противника.
Ранее сообщалось, что два израильских дрона упали в Бейруте.
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В мире , Мишель Аун , Совбез ООН , Бейрут , Израиль , Ливан
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