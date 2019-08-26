Президент Ливана назвал атаки израильских беспилотников «объявлением войны»

По словам Аун, Ливан уже направил жалобу в Совет безопасности ООН в ответ на агрессию израильского государства в пригороде ливанской столицы.

"Ливан оставляет за собой право на самозащиту, так как произошедшее "как объявление войны" дает нам право защищать наш суверенитет и независимость", — заявил Аун.

Кроме того, ливанский лидер считает, что действия Тель-Авива нарушают первый пункт резолюции СБ ООН 1701.

По словам президента, до сих пор Ливан не выпустил ни одной пули с целью самообороны в сторону противника.

Ранее сообщалось, что два израильских дрона упали в Бейруте.