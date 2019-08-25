«Говорят, но не договариваются»: что не так с саммитом G7

Первый день саммита G7 завершился. «Бесполезная трата времени», — заявлял Дональд Трамп в преддверии мероприятия, но все же приехал и провел встречу с Эмманюэлем Макроном. Несмотря на теплые отношения двух президентов, лидер США хочет ввести дополнительный налог на французские вина. В свою очередь Борис Джонсон намерен убедить Трампа остановить торговые войны, однако к нему самому много вопросов по поводу Brexit. Договориться ни о чем не удастся, уверены эксперты.

Первый день саммита группы G7 во французском городе Биаррице, популярном месте среди туристов и серферов около франко-испанской границе, завершился. 24 августа состоялась пресс-конференция для журналистов, а лидеры мировых стран прилетали на курорт и делали первые заявления.

Германии, Италии, Японии, Кроме прибывших на форум политиков из Франции Великобритании , США и Канады , в мероприятии также принимают участие представители Австралии , Индии, Чили ЮАР и некоторых других стран.

При этом, несмотря на то, что Китай Россию на саммит не пригласили, мировые лидеры обсуждают их.

Ключевым будет второй день — 25 августа, однако и в первый не обошлось без громких заявлений.

Так, в первой половине дня мировые политики обсуждали идею позвать на следующий саммит «семерки» Россию. Ранее президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон заявляли, что считают такой шаг целесообразным.

По данным телеканала CNN, Трамп даже может выступить с такой инициативой в Биаррице.

Пока таких заявлений от Трампа, который со своей женой Меланьей прибыл на саммит, дождаться не удалось. Однако прозвучали другие идеи.

«Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7», — сообщил политик.

Он даже поделился, что у него уже состоялся телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским , в ходе которого президент выразил заинтересованность в G7.