Первый день саммита G7 завершился. «Бесполезная трата времени», — заявлял Дональд Трамп в преддверии мероприятия, но все же приехал и провел встречу с Эмманюэлем Макроном. Несмотря на теплые отношения двух президентов, лидер США хочет ввести дополнительный налог на французские вина. В свою очередь Борис Джонсон намерен убедить Трампа остановить торговые войны, однако к нему самому много вопросов по поводу Brexit. Договориться ни о чем не удастся, уверены эксперты.
Первый день саммита группы G7 во французском городе Биаррице, популярном месте среди туристов и серферов около франко-испанской границе, завершился. 24 августа состоялась пресс-конференция для журналистов, а лидеры мировых стран прилетали на курорт и делали первые заявления.
Кроме прибывших на форум политиков из Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Канады, в мероприятии также принимают участие представители Австралии, Индии, Чили, ЮАР и некоторых других стран.
Ключевым будет второй день — 25 августа, однако и в первый не обошлось без громких заявлений.
Так, в первой половине дня мировые политики обсуждали идею позвать на следующий саммит «семерки» Россию. Ранее президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон заявляли, что считают такой шаг целесообразным.
По данным телеканала CNN, Трамп даже может выступить с такой инициативой в Биаррице.
Пока таких заявлений от Трампа, который со своей женой Меланьей прибыл на саммит, дождаться не удалось. Однако прозвучали другие идеи.
Так, глава Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить на следующую встречу Группы семи Украину вместо России.
«Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7», — сообщил политик.
Он даже поделился, что у него уже состоялся телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого президент выразил заинтересованность в G7.
Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген в свою очередь отметила, что возвращение к прежнему формату Группы будет ошибкой, так как это даст Москве «неверный сигнал».