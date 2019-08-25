Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко

По его словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), созданное как "независимый орган" в рамках обещанных реформ после Евромайдана, на самом деле управлялось куратором из США и использовалось для давления на украинские власти для принятия нужных решений.

"У них был там куратор из ФБР, которая сидела в американском посольстве. Имя ее Карен Гринвей, которая непосредственно управлялась Госдепом американским и которая непосредственно контролировала через американское посольство НАБУ", — сказал Онищенко.

Он также добавил, что американские кураторы собирали компромат на Порошенко на случай его переизбрания, чтобы иметь возможность и дальше им манипулировать.

"Порошенко просто исполняет волю определенных лиц в Америке, которых все устраивает, его политика внешняя, за это ему дают те преференции, которые он делал внутри страны, эти коррупционные схемы, на тот период, на них просто закрывали глаза", — сказал депутат.

При этом он отметил, что США стремились к ослаблению России, поэтому были заинтересованы в продолжении боевых действий в Донбассе и невыполнении Минских соглашений.

"Задача Соединенных Штатов — ослабить Россию, то есть вот эта война, которая там происходила в Украине с 2014 года — им это было выгодно. Выгодно было и Америке, и Порошенко: что он её поддерживает, что они не садятся за стол переговоров", — рассказал Онищенко.