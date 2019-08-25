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Порошенко призвал Зеленского напомнить Европе об «угрозе» РФ 

Газета.Ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Бывший глава Украины Петр Порошенко призвал украинского лидера Владимира Зеленского напомнить Европе об "угрозе" со стороны России. Об этом он написал в фейсбуке.
Как отмечается, экс-президент призвал сказать об этом в ходе встречи мировых лидеров, которая должна состояться в Польше 1 сентября.
По его словам, Россия является "агрессором", чей аппетит европейские страны лишь разжигают при попытках его умиротворения.
"Об этом Украина должна еще раз напомнить лидерам тех стран, которые через неделю соберутся в Польше, чтобы отметить восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны", — подчеркнул Порошенко.
Также экс-глава добавил, что намерение вернуть Россию в G8 является "категорически неприемлемым".
Он пояснил, что Москва не выполнила ни одно требование, из-за которых она потеряла членство в организации.
В частности, уточнил Порошенко, Россия не вернула Крым, украинских моряков и не разрешила проблему с Донбассом.
Ранее Порошенко пригрозил Зеленскому словами из Библии.
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В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Польша
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