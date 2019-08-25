Порошенко призвал Зеленского напомнить Европе об «угрозе» РФ

Как отмечается, экс-президент призвал сказать об этом в ходе встречи мировых лидеров, которая должна состояться в Польше 1 сентября.

По его словам, Россия является "агрессором", чей аппетит европейские страны лишь разжигают при попытках его умиротворения.

"Об этом Украина должна еще раз напомнить лидерам тех стран, которые через неделю соберутся в Польше, чтобы отметить восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны", — подчеркнул Порошенко.

Также экс-глава добавил, что намерение вернуть Россию в G8 является "категорически неприемлемым".

Он пояснил, что Москва не выполнила ни одно требование, из-за которых она потеряла членство в организации.

В частности, уточнил Порошенко, Россия не вернула Крым, украинских моряков и не разрешила проблему с Донбассом.

Ранее Порошенко пригрозил Зеленскому словами из Библии.