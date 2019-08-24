В Байонне проходит шествие противников G7

Масштабное шествие, которое рискует перерасти в столкновения с полицией, происходит в субботу вечером на улицах города Байонна на юго-западе Франции , всего в нескольких километрах от Биаррица, где ранее начал работу саммит "большой семерки".

Как передает корреспондент РИА Новости, процессия из нескольких сотен человек, лица многих из которых закрыты шарфами и масками, движется по Байонне. Люди выкрикивают лозунги — "Полиция нас увечит, полиция нас убивает", "Все ненавидят полицию", "Полиция повсюду, правосудия нет нигде", "Не забудем, не простим". Толпа движется под шум барабанов импровизированного оркестра, члены которого одеты в яркие розовые и желтые одежды.

Шествие проходит в районе города — своеобразном треугольнике, с двух сторон ограниченном реками. Мосты через них стражи порядка заранее перекрыли, ограничив таким образом дорогу протестующим. Вместе с возможными хулиганами они отрезали дорогу в другую часто города и простым жителям, многие из которых просто вышли на прогулку с детьми.

В субботу в Биаррице на юго-западе Франции начался саммит "большой семерки". Обеспечивать безопасность мероприятия в регион прибыли более 13 тысяч полицейских и жандармов.